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“نوكيا” تطلق هاتفها “الرخيص” بمواصفات “مقبولة”

“نوكيا” تطلق هاتفها “الرخيص” بمواصفات “مقبولة”
http://almnatiq.net/?p=811408
المناطق - الرياض

أعلنت شركة “إتش إم دي غلوبال” عن إطلاق هاتفها الذكي Nokia C1 الجديد بسعر 50 يورو تقريبا.

وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف الذكي Nokia C1 الجديد يأتي بشاشة IPS قياس 5.45 بوصة وبدقة وضوح 480×960 بيكسل ومعالج رباعي النوى بسرعة 1.3 غيغاهيرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 1 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 16 غيغابايت، كما أنه يدعم شريحتي اتصال (SIM).

ويعتمد الهاتف على نظام التشغيل Android 9.0 Go ويشتمل على كاميرا سيلفي أمامية بدقة 5 ميغابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 5 ميغابكسل، وبطارية سعة 2500 مللي أمبير ساعة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

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