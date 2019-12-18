غدا.. اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الخطوات البرازيلية غير القانونية في القدس

المناطق - الرياض

يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا يوم غدٍ الخميس على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق -الرئيس الحالي لدورة المجلس-، بناء على طلب فلسطين لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل عبر فتح مكتب تجاري بالقدس.

وقال سفير دولة فلسطين لدى مصر مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح في تصريح له اليوم: إن بلاده طلبت عقد هذا الاجتماع الطارئ في وقت تتعرض فيه مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية إلى هجمة شرسة تشنها دولة الاحتلال بحق المدينة ومعالمها التاريخية والحضارية وتراثها الإسلامي.

ودعا الحكومة البرازيلية إلى التراجع عن هذه السياسات المغامرة التي تضر بمصالح الشعب البرازيلي ولا تساعد في تحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة أن يصدر عن الاجتماع موقف عربي يتضمن آليات تنفيذية ضاغطة لتتراجع البرازيل عن قرارها خصوصًا وأن هذه الخطوة تعد انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، واستهتارًا بقرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة والوزاري والمندوبين الدائمين التي حذّرت البرازيل في أكثر من مناسبة من الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس.