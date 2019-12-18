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قائد “سوريا الديمقراطية”: دواعش يقاتلون مع تركيا شمالي سوريا

قائد “سوريا الديمقراطية”: دواعش يقاتلون مع تركيا شمالي سوريا
http://almnatiq.net/?p=811443
المناطق - الرياض

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الأربعاء، إن أفرادا من تنظيم “داعش” الإرهابي يشاركون إلى جانب الجيش التركي في هجماته على مناطق شمال سوريا، ضمن عملية عسكرية أطلقتها أنقرة في أكتوبر الماضي.

وأضاف عبدي وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”، أن تركيا هي من سمحت بتمدد تنظيم داعش، مشيرا إلى أن تركيا لم تقبل بشكل رسمي المشاركة في الحرب على داعش حتى عام 2015.

وأكد قائد قوات سوريا الديمقراطية أن “النظام التركي هو السبب في تهجير ملايين السوريين”، موضحا ان انقرة “تستخدم ورقة اللاجئين في تهديد الغرب”.

وشدد عبدي على أن تركيا “تنفذ عمليات تهجير وتطهير عرقي ضد الأكراد في شمال سوريا”، لا سيما بعد أن توغلت في الشمال السوري، ومناطق يسيطر عليها الأكراد منذ 9 أكتوبر الماضي.

وتابع عبدي قائلا إن “تركيا تسعى لاحتلال الأراضي السورية وضم الشمال السوري”.

وفيما يتعلق بالمفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومية السورية، أكد عبدي أنه لم تبدأ مفاوضات رسمية وأوضح: “أجرينا مباحثات بغية مواجهة الهجوم التركي”.

أما بخصوص اللاجئين السوريين، فقد أبدى عبدي استعداده لاستقبال جميع اللاجئين السوريين في الخارج، إلى حين حل الأزمة وعودتهم إلى مناطقهم.

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