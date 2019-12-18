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مدير شرطة منطقة تبوك : يقلد الحساني والجهني والشمري رتبة عقيد

مدير شرطة منطقة تبوك : يقلد الحساني والجهني والشمري رتبة عقيد
http://almnatiq.net/?p=811450
المناطق - تبوك

قلد سعادة مدير شرطة منطقة تبوك اللـواء / ابراهيم بن سليمان الزبن بمكتبه اليوم عدداً من الضباط وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم الى رتبة *عقيد* وهم كلاً من :العقيد محمد بن مبارك الحساني ، والعقيد احمد بن محمود الجهني ، والعقيد فيصل بن سعود الشمري .
حيث هنأهم سعادته بهذا الثقة الغالية متمنياً لهم التوفيق وحثهم على التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن ومن جهتهم عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بهذا المناسبة واعدين بان تكون هذه الترقية دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء..,

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