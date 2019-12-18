أمير الشرقية يرعى جائزة المراعي للطبيب البيطري .. ويدشن فرع الجمعية السعودية للطب البيطري في الشرقية

الدمام - فهد المريخي

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء الموافق ٢١ /٠٤ /١٤٤١هـ، حفل تكريم الفائزين بجائزة المراعي للطبيب البيطري للعام 1441هـ -2019م، من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، والذي نظمته الجمعية الطبية البيطرية السعودية، برعاية شركة المراعي و استضافته أمانة المنطقة الشرقية على مسرح الأمانة، وذلك بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومعالي مدير جامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي الأستاذ فيصل مرزوق الفهادي.

وفور وصول سمو أمير المنطقة الشرقية الى مقر الحفل عزف السلام الملكي، بعد ذلك بدأ الحفل بآيات عطرة من القران الكريم.

عقب ذلك ألقى أمين جائزة المراعي الدكتور فيصل بن صالح المذن كلمة قال فيها: نسعد اليوم بتشريفكم هذا الحفل والذي تتشرف جائزة المراعي في عامها الـ ١١ بتكريم نخبة من الأطباء البيطرين المتميزين الذين كان لهم الأثر الكبير في تعزيز مهنة الطب البيطري.

مضيفا: نجدد الشكر كأطباء بيطرين لشركة المراعي على رعايتها ودعمها لجائزة الطب البيطري، والتي تتضمن تكريم العلماء والطلاب في مجال الطب البيطري، مشيرا الى أن هذا الحفل دليل على المكانة المتميزة التي يتبوؤها الطب البيطري في المملكة على المستوى الحكومي والخاص، فقد أولت المملكة ودول مجلس التعاون الاهتمام الكبير بمهنة الطلب البيطري من خلال إنشاء وتطوير القطاعات الخدمية والمؤسسات العلمية في هذا المجال إيمانا بالدور الكبير التي يقوم بها الطبيب البيطري في الحفاظ على الأمن الحيوي والأمن الغذائي من خلال حماية الإنسان من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان الى الإنسان، وكذلك ضمان سلامة الحيوانات ومنتجاتها الغذائية المستهلكة من قبل الإنسان، مشددا على أن الطبيب البيطري أصبح شريك استراتيجي لحماية ووقاية الثروة الحيوانية من الأوبئة قبل وقوعها ودعم منظومة الأمن الغذائي والاقتصادي.

بعد ذلك ألقى نائب الرئيس التنفيذ لشركة المراعي فيصل مرزوق الفهادي كلمة قال فيها قال فيها : أنه انطلاقا من أهمية مهنة البيطرة ودورها المحوري في تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها في البلاد فقد ساهمت جائزة الطبيب البيطري منذ تأسيسها في ازدهار حقول هذه المهنة في المملكة وإثراء حركتها للبحث العلمي محليا وخليجيا وما تحقق خلال السنوات الماضية من مخرجات إيجابية رائعة ليس إلا باكورة لإنجازات قادمة ومشعلا لفتيل استمراريتها في المستقبل.

بدوره أوضح معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي في كلمته بأن الجامعة دشنت هويتها الجديدة المتطلعة لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية وجائزة المراعي للإبداع العلمي، مؤكدا على أن رعاية سمو الأمير سعود للجائزة تأكيد على دعم القيادة للنموذج متميز من الإسهام المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وهو تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

وأشار الى استمرار نهج القيادة في تكريم العلماء والباحثين والكوادر المتميزة علميًا ومهنيًا والاهتمام بالعلم ولذا تتعدد الجوائز الوطنية التي تؤكد حضورها ودورها في كل عام لتحفيز الحراك العلمي والبحثي، ولفت الى أن جائزة المراعي تأتي لتضع بصمتها النوعية في إبراز الوجه العلمي والمهني البيطري في المملكة والخليج.

وأكد على أن الجامعة ستواكب ما صدر من مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض مؤخرًا، والذي تضمن على وضع تحقيق الأمن الغذائي هدفًا ثابتًا لمجلس التعاون من خلال تطوير استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي تنتهج الابتكار والتكنولوجيا أساسًا

وشدد على أن الجامعة ستمضي قدما نحو تعزيز مفهوم الصحة الواحدة من خلال تقنيات الحديثة في مجال الأمن الغذائي لطلبتها وابتكار وسائل تشخيصية وعلاجية تقي من الأمراض المشتركة استكمالًا لما قدمته من مبادرات عدة في هذا المجال منها : بحوث في مجال دراسة المسببات المرضية للمواشي وطرق الوقاية منها وتحسين سبل تربية المواشي لتعزيز كفائتها الإنتاجية والشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات والهيئات المعنية في الحفاظ على سلامة الغذاء وخلوه من الأمراض والآفات والأوبئة تأكيدا للإسهامات في الحفاظ على الصحة العامة والأمن الغذائي في آن واحد.

وقدم شكره لصاحب السمو الملكي أمير الشرقية على رعايته وتدشينه للحفل، كما قدم شكره لمعالي أمين الشرقية على استضافة الأمانة لحفل الجائزة، كما قدم شكره لجميع الفائزين بالجامعة، وقدم أيضا شكره لشركة المراعي الشريك الاستراتيجي للجائزة.

بعد ذلك قام صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بتدشين فرع الجمعية البيطرية السعودية بالمنطقة الشرقية، فيما كرم سموه الكريم الفائزين بجائزة المراعي للطبيب البيطري وهم : الطالب المتفوق جهاد جميل الضبيعي من كلية الزراعة والطب البيطري من جامعة القصيم والطالب المتفوق عبد الله حسن السويلم من كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل.

فيما حصد جائزة أفضل طبيب بيطري سعودي ممارس في مجال الطب والعلاج الطبيب البيطري عبد الصمد بن محمد ابوقرين من الوحدة البيطرية بالدمام بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحصد جائزة أفضل طبيب بيطري لدول مجلس التعاون الخليجي الطبيب البيطري عبد العزيز محمد العتيقي من دولة الكويت، وجائزة أفضل طبيبة بيطرية لدول مجلس التعاون الخليجي حصلت عليها الطبيبة البيطرية سها أحمد السيد غريب من مملكة البحرين.

وجائزة الباحث المتميز حصل عليها الأستاذ الدكتور محمود قنديل من جمهورية مصر العربية أستاذ مشارك بجامعة الملك فيصل.

بعد ذلك قام سمو أمير المنطقة الشرقية بتكريم الرعاة والداعمين والمشاركين.