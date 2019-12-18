مسؤولون حكوميون يستعرضون المقومات الاقتصادية والجهات المحركة للاستثمار في “منتدى القطيف للاستثمار 2019”

الدمام - المناطق

يستعرض مسؤولون حكوميون وخبراء، المقومات الاقتصادية والجهات المحركة للاستثمار في محافظة القطيف وذلك ضمن اعمال منتدى القطيف للاستثمار 2019، الذي تنظمه غرفة الشرقية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يوم الاثنين 23 ديسمبر 2019، بمركز الأمير فيصل بن فهد للمناسبات، في سيهات.

وقال رئيس مجلس الاعمال بفرع الغرفة بالقطيف عبدالمحسن بن عبدالمجيد الفرج بانه يتحدث في الجلسة الاولى التي تنطلق عند الساعة 9.45 صباحا، بعنوان : سبل تعزيز جاذبية الاستثمار والفرص المتاحة، سعادة محافظ محافظة القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان، ورئيس بلدية القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، ورئيس مجلس الاعمال بفرع الغرفة بالقطيف عبدالمحسن بن عبدالمجيد الفرج، ونائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الاعمال بشركة سابك المهندس فؤاد بن محمد موسى، كما يديرها المذيع بالتلفزيون السعودي محمد بن مهدي الحمادي.

وفي الجلسة الثانية التي تنطلق عند الساعة 11.45 صباحا بعنوان: المقومات الاقتصادية والجهات المحركة للاستثمار واهمية دورها، يتحدث مدير عام التمويل الاقراضي بهيئة المنشات الصغيرة والمتوسطة “منشات” خالد بن عبدالرحمن الجعفري، ومدير إدارة الخزينة والاستثمار في بنك التنمية الاجتماعية مقعد بن عبدالله الخميس، والرئيس التنفيذي للعمليات بمركز أرامكو لريادة الاعمال “واعد” المهندس محمد بن عواض الشلوي، والمدير التنفيذي للإدارة الاستراتيجية بالهيئة العامة للترفيه غسان بن عقيل خان، ويدير الجلسة نائب رئيس مجلس الاعمال بفرع الغرفة بالقطيف هشان بن علي ال سيف.

ويبحث المشاركون عدة محاور تناقش موضوعات المنتدى ابرزها: تحدياتالاستثمار في الأنشطة الاقتصادية، وآليات تعزيز جاذبية الاستثمار، والفرص المتاحة، وتوجيه المستثمرين المبتدئين، بالإضافة الى المزايا التنافسية الجاذبة للاستثمار في المحافظة ودور الهيئات والمؤسسات والشركات الكبرى في دعم الاستثمار، والمقومات الاقتصادية ودور المؤسسات المحركة للاستثمار.