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أمير الشرقية : التعليم العالي مساهم رئيس في تحقيق رؤية المملكة 2030

http://almnatiq.net/?p=811454
الدمام _ فهد المريخي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، وعدد من منسوبي المجلس.
ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية بما يحظى به قطاع التعليم العالي من دعمٍ واهتمام من لدن القيادة الرشيدة –أعزها الله- مؤكداً أن دور الجامعات يمتد ليصل إلى التفاعل مع المجتمع، وتلمس احتياجاته، والعمل على استشراف المستقبل، ورسم استراتيجيات التعامل معه، مضيفاً أن الجامعات مساهم رئيس في تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر تفعيل البحث العلمي، وتمكين الطلبة من مهارات سوق العمل، والحرص على تعزيز جانب المسؤولية المجتمعية، ودعم المخترعين والموهوبين، وصولاً إلى المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، وبناء مجتمع المعرفة، متمنياً سموه للجامعة ومنسوبيها التوفيق.
من جانبه عبر رئيس مجلس أمناء والمشرف العام على جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله دحلان عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي الجامعة على كلمات سموه المحفزة، ودعمه لأعمال الجامعة وبرامجها، مؤكداً أن الجامعة تعمل لتكون مساهماً في تحقيق رؤية المملكة عبر برامج والتخصصات التي تتيحها.

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