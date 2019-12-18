تعليم الشرقية يستقبل 430 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات بالمراحل الدراسية الثلاث

الدمام - عبدالله السعيدي

أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى وقوف مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، ومساعديه إلى جانب القيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات مبكراً على خطة استعدادات اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، يأتي ذلك خلال لقاءه بقيادي وقيادات تعليم المنطقة، وحثهم على ضرورة جاهزية الميدان واستعداده لاستقبال فترة الاختبارات من خلال تذليل كافة الصعوبات ووضع فرص التحسين لها، باعتبار الوقوف والاطمئنان على أداء سير الاختبارات لا يقتصر على العاملين بتلك المدارس بل ينطلق أولاُ من قبل القيادات التعليمية وصولاً للمشرفين والمشرفات في كافة مكاتب التعليم بالمنطقة من خلال جدولة زيارات ميدانية لتلك المدارس والرفع أولا بأول بتقارير يومية، لضمان جودة أداء الاختبارات، والتي سبقها تشكيل فرق ميدانية بقطاعي البنين والبنات للتأكد من جاهزية مدارس المنطقة ووضع فرص التحسين لها، بالإضافة إلى توجيه كافة مكاتب التعليم بمدن ومحافظات المنطقة إلى تنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة بما يكفل الرعاية الشاملة للطلاب والمحافظة عليهم وحمايتهم من مختلف المخاطر، وصولاً إلى تفعيل الشراكة المجتمعية مع الإدارات الحكومية ذات العلاقة يأتي في مقدمتها التنسيق مع الإدارة العامة لمرور المنطقة الشرقية والدوريات الأمنية بتكثيف الانتشار الميداني في الشوارع خلال فترة الاختبارات وذلك للحدّ من الظواهر السلوكيّة السلبيّة والمخالفات المروريّة الخاطئة التي يمارسها بعض الطلاب خلال هذه الفترة.

وفي الاثناء لفت المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة، إلى تطلع مدير التعليم الدكتور الشلعان، لكسر حاجز الخوف والرهبة من نفوس أبنائه الطلاب والطالبات خصوصاً في هذه الفترة، داعياً أولياء الأمور لتوفير الأجواء المناسبة لأبنائهم الطلاب والطالبات، والمتابعة الحثيثة والمستمرة لهم وتحفيز أبنائهم إضافة إلى التهيئة النفسية الجيدة التي تعينهم على تحقيق النجاح والتميز في المسيرة التعليمية، مهيباً في الوقت نفسه بأبنائه الطلاب والطالبات إلى تنظيم أوقاتهم وبذل مزيد من الجهد لتحقيق النجاح والتفوق وعدم السهر أو الإرهاق خلال هذه الفترة لما له من تأثير سلبي عليهم داعيا الله لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح.

كما أشار المتحدث الرسمي الباحص، إلى قيام إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم المنطقة ضمن خطة تهيئة الطلاب للاختبارات في تقديم المرشد الطلابي بالمدرسة دروس إرشادية تسبق الاختبارات للتعامل الأمثل مع قلق الاختبارات والطرق المثلى للاستذكار، إضافة لتقديم الاستشارات الهاتفية عن طريق الرقم المركزي للاستشارات 0138252156 من مشاركة خلال نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في الجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية قبل الاختبارات وأثنائها، فضلاً عن تنفيذ إدارة الاشراف التربوي لـ 8 ورش عمل وذلك حرصا على جودة تطبيق لائحة تقويم الطالب المعدلة والتي بدورها استهدفت المعنيين بالتنفيذ والمتابعة من المعلمين وقائدي المدارس والمشرفين التربويين، تضمنت شرحاً لبنود اللائحة وآليات التطبيق.، وصولاً لوضع خطة زيارات القيادات ومديري الإدارات للمدارس أثناء الاختبارات لمتابعتها

جدير بالذكر ينضم هذا العام لأداء الاختبارات إلى جانب طلبة المرحلة المتوسطة والثانوية طلبة المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس الابتدائي وذلك على مدى أسبوع وفقاً للائحة الجديدة، حيث يتوجه مع باكورة صباح الأحد القادم، قرابة الــ 430000 ألف طالب وطالبة في المنطقة الشرقية إلى قاعات المدارس، لأداء اختبارات الفصل الدراسـي الأول للمراحل الدراسية الثلاث ممثلين للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي، إلى جانب زملائهم بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، يدرسون في 1901 مدرسة للبنين والبنات حيث استعدت جميع إدارات المدارس في المنطقة ومحافظاتها بقطاعيها البنين والبنات، مبكرا بتجهيز القاعات وتهيئة البيئة المناسبة لأداء الاختبارات بهدوء وسهولة.