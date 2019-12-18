سمو أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي للجمعية السعودية للتربية الخاصة..

جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم ، المدير التنفيذي للجمعية السعودية للتربية الخاصة أ. خالد الشبيلي وعدد من اعضاء الجمعية.

وفي مستهل اللقاء تسلم سموه التقرير السنوي الخاص والذي يبرز فيه أهم إنجازات الجمعية السعودية للتربية الخاصة بالمنطقة العام 2019م.

واستمع سموه أمير منطقة جازان لشرح مفصل عن التقرير وما تضمنه من إنجازات للجمعية السعودية للتربية الخاصة والخدمات التي قدمتها للمواطن والمقيم بالمنطقة ، وما نفذته من أعمال خلال فترة التقرير.

وأعرب سمو الأمير محمد بن ناصر عن سعادته بما استمع إليه حول التقرير وما تضمنه من إنجازات، وما تقدمه الجمعية السعودية للتربية الخاصة بجازان من خدمات للمستفيدين من أبناء المنطقة والمقيمين بها ، مشيدا سموه بدعم واهتمام وحرص القيادة الرشيدة بذوي الاحتياجات الخاصة ، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل كل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة والمقيمين بها ، راجياً الله التوفيق والسداد للقائمين على اعمال الجمعية.

من جانبه عبر المدير التنفيذي للجمعية السعودية للتربية الخاصة بجازان عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى أن يمده وزملائه منسوبي الجمعية بعونه وتوفيقه لكل ما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.