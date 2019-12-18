طالبة من الجوف مصابة بالصمم تبدع بالتواصل برسومات مميزة

الجوف _ محمد الحسن

على الرغم أن الطالبة في الصف الثاني الثانوي في معهد الأمل بسكاكا رنيم بنت زياد العرجان ولدت وهي تعاني من إعاقة سمعية “صماء”، إلا أنها أبدعت في التواصل وأظهرت قدرات عالية في مجال الفن والرسم.

وأوضحت معلمة التربية الفنية في المعهد الأستاذة أمنية بنت سلطان

الفلاح أن الطالبة رنيم تتميز بموهبة الرسم بقدرات واضحة ودقيقة، وتهتم بأدق التفاصيل، كما أنها تتقدم وتتطور في التعليم المستمر وكسب الخبرات في هذا المجال .

ولم يتوقف الإبداع لدى رنيم عند الرسم، فلها بصمة مميزة أيضاً في

مجال البرمجة، وقالت معلمة الحاسب الآلي في المعهد الأـستاذة عبير بنت طلاق الدغمي أن الطالبة رنيم أظهرت نتائج جيدة في التقنية، وحصلت على شهادة البرمجة بكل كفاءة .

من جانبها، قالت مديرة المعهد الأستاذة صلفة بنت عافت الرويلي إن

الطالبة رنيم تغلبت على إعاقتها بفضل قدراتها وامتلاكها مواهب عدة ساهمت بتحقيق ذاتها والثقة في النفس، وعرضت لوحاتها في مهرجان الزيتون وفي يوم الإعاقة العالمي .