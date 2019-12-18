بلدية بلقرن تنهي منح 56 مواطنا للمشاركة ضمن القوات السعودية بدولتي سوريا والأردن

المناطق _ بلقرن

أنهت بلدية بلقرن القرعة العلنية لتوزيع للمنح المشاركين ضمن القوات السعودية بدولتي سوريا والأردن بعدد 56 مواطنا ، و ذلك بناء على ما صدر من توجيهات من المقام السامي و بمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي و من صاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال امير منطقة عسير .

وتمت القرعة بحضور ممثل وزارة الشئون البلدية والقروية و أمانة منطقة عسير ، ورئيس المجلس البلدي و عدد من أعضاء لجنة المنح بالبلدية .

و أوضح رئيس بلدية بلقرن احمد البارقي بأن القرعة العلنية تمت بإنسيابية لمنح المشاركين لمنح المشاركين ضمن القوات السعودية في سوريا والأردن والمصابين والشهداء وأصحاب المنح الصريحة و التكملات والتبديل ، و ذلك لمن صدرت لهم أوامر ملكية تقتضي بمنحهم اراضي من الشهداء والمصابين واصحاب المنح الصريحة بعدد 56 منحة .

كاشفا عن أن تطوير مخططات المنح في المحافظة سيكون عبر مراحل ، مشيرا الى وجود مخططات أخرى للمنح السامية و التي سيتم تطويرها من خلال إدخال الخدمات البلدية المتمثلة في السفلتة والإنارة والترصيف .

مبينا بأن توزيع المنح السامية تمت وفق آلية معينة و وفق ما هو معمول به ، و سيكون إعلان أرقام الحاسب الآلي والمواعيد على موقع أمانة منطقة عسير راجيا بالحضور حسب الموعد المحدد مع مراعاة إحضار صورة واضحة من بطاقة الأحوال مدونًا عليها رقم جوال صاحب الطلب .