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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني مارس المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني مارس المقبل

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني مارس المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني مارس المقبل
http://almnatiq.net/?p=811489
المناطق _ الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية خلال الفترة من 6 إلى 7 رجب 1441هـ الموافق 1 ـ 2 مارس 2020م، منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثانية، وذلك في مدينة الرياض.
وسيشهد المنتدى، مشاركة العديد من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني والخبراء في هذا المجال، لمناقشة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم.
وللحصول على المزيد من المعلومات عن المنتدى زيارة الرابط التالي: rihf.ksrelief.org.

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