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الأمير عبدالرحمن بن عبدالله يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية أم الجماجم للخدمات الاجتماعية

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الأمير عبدالرحمن بن عبدالله يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية أم الجماجم للخدمات الاجتماعية

الأمير عبدالرحمن بن عبدالله يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية أم الجماجم للخدمات الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=811492
المناطق _ الرياض
استقبل صاحب السمو محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بمكتب سموه في ديوان المحافظة أعضاء مجلس إدارة جمعية أم الجماجم للخدمات الاجتماعية يتقدمهم رئيس مركز ام الجماجم و الجمعية الأستاذ خالد بن بندر الدويش وعدد من أعضاء الجمعية بعدها قام أعضاء الجمعية بتقديم درع تذكاري لسمو المحافظ بعدها قام سمو المحافظ بتدشين موقع جمعية ام الجماجم الألكتروني و قدم سموه شكره لهم على نشاطهم وحماسهم .

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