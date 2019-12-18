الأمير عبدالرحمن بن عبدالله يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية أم الجماجم للخدمات الاجتماعية

المناطق _ الرياض

استقبل صاحب السمو محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بمكتب سموه في ديوان المحافظة أعضاء مجلس إدارة جمعية أم الجماجم للخدمات الاجتماعية يتقدمهم رئيس مركز ام الجماجم و الجمعية الأستاذ خالد بن بندر الدويش وعدد من أعضاء الجمعية بعدها قام أعضاء الجمعية بتقديم درع تذكاري لسمو المحافظ بعدها قام سمو المحافظ بتدشين موقع جمعية ام الجماجم الألكتروني و قدم سموه شكره لهم على نشاطهم وحماسهم .