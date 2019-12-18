ولي العهد بمعرض جدة للكتاب

جدة _ عادل الزهراني

حظي الشاعر السعودي خالد المريخي، خلال تواجده في معرض جدة الخامس للكتاب، بحضور جماهيري ملفت، تحلقو حول منصة التوقيع التي اعتلاها المريخي ليوقع ديوانين شعريين، حمل الاول عنوان (جزل المعاني بمعزي الثاني) فيما جاء الديوان الثاني تحت مسمى(مابين بعينك).

وضم ديوان (جزل المعاني بمعزي الثاني)، وهو في حب ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، بعض القصائد والابيات التي قام المريخي باختيارها وجمعها لشعراء مختلفين من ابرزهم الامير خالد الفيصل والشيخ محمد راشد المكتوم والامير عبدالرحمن بن مساعد والامير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر ومعالي المستشار تركي ال الشيخ وغيرهم من ابرز الشعراء ، وقد حرص المريخي على التأكيد في مقدمة ديوانه على ان “هناك قصائد بالالاف لا يمكن حصرها في كتاب واحد تغنت به قلوب شعراء كثر، ولكن حرصت على ان انقل بعضها فهي تقول كل مافي خاطر الشعراء من حب واعجاب تجاه هذا القائد الملهم.

فيما اشتمل ديوان (مابين بعينك) على قصائد المريخي المتنوعه بين الجديد والقديم الا ان اللافت كان اختياره لعنوان الديوان والذي قال عنه المريخي لان هذه القصيدة التي غناها الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله كانت بوابتي نحو الشهرة لذلك تحتل مكانة خاصة في حياتي.

وعبر الشاعر عن سعادته بالحضور الجماهيري والحفاوة والاستقبال الذي وجده من قبل القائمين على معرض كتاب جدة وقال المريخي، الذي حرص على زيارة المركز الاعلامي والالتقاء بالعاملين فيه، ان الاهتمام بنشر الكتاب والحرص على القراءه هو مؤشر على تحضر ورقي الامم وما شاهدته من حضور كبير من مختلف الاعمار دليل على ان السعودية في المسار الصحيح وتجسد مقولة ولي العهد الامير محمد بن سلمان حين قال ” اعيش بين شعب جبار، وهمة السعوديين مثل جبل طويق..لن تتكسر”.