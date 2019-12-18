احدث الأخبار

مجلس “الجوف التعليمي” يؤيد رفع ملف مدعم بتحويل مكتب التعليم بمحافظة طبرجل إلى إدارة تعليم
منطقة الجوف
 أعتماد ترسية مشاريع بمبالغ تجاوزت 10ملايين ريال في تعليم الحدود الشمالية
أبرز المواد
 أمين القصيم: معالجة مظاهر التلوث البصري “أولوية قصوى”
منطقة القصيم
 أمير الباحة يبحث مع وزير التعليم المشروعات التعليمية المدرسية و الجامعية بالمنطقة
أبرز المواد
 اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها بالرياض
أبرز المواد
 ولي العهد بمعرض جدة للكتاب
منطقة مكة المكرمة
 الأمير عبدالرحمن بن عبدالله يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية أم الجماجم للخدمات الاجتماعية
أبرز المواد
 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني مارس المقبل
أبرز المواد
 بلدية بلقرن تنهي منح 56 مواطنا للمشاركة ضمن القوات السعودية بدولتي سوريا والأردن
منطقة عسير
 طالبة من الجوف مصابة بالصمم تبدع بالتواصل برسومات مميزة
منطقة الجوف
 أمير القصيم يشهد حفل تكريم 27 فريقاً تطوعياً على جائزة العمل التطوعي بمحافظة عنيزة
أبرز المواد
 أمير الشرقية : التعليم العالي مساهم رئيس في تحقيق رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
مجلس “الجوف التعليمي” يؤيد رفع ملف مدعم بتحويل مكتب التعليم بمحافظة طبرجل إلى إدارة تعليم

مجلس “الجوف التعليمي” يؤيد رفع ملف مدعم بتحويل مكتب التعليم بمحافظة طبرجل إلى إدارة تعليم

منطقة الجوف
أعتماد ترسية مشاريع بمبالغ تجاوزت 10ملايين ريال في تعليم الحدود الشمالية

أعتماد ترسية مشاريع بمبالغ تجاوزت 10ملايين ريال في تعليم الحدود الشمالية

أبرز المواد
أمين القصيم: معالجة مظاهر التلوث البصري “أولوية قصوى”

أمين القصيم: معالجة مظاهر التلوث البصري “أولوية قصوى”

منطقة القصيم
أمير الباحة يبحث مع وزير التعليم المشروعات التعليمية المدرسية و الجامعية بالمنطقة

أمير الباحة يبحث مع وزير التعليم المشروعات التعليمية المدرسية و الجامعية بالمنطقة

أبرز المواد

ولي العهد بمعرض جدة للكتاب

ولي العهد بمعرض جدة للكتاب
http://almnatiq.net/?p=811497
جدة _ عادل الزهراني
حظي الشاعر السعودي خالد المريخي، خلال تواجده في معرض جدة الخامس للكتاب، بحضور جماهيري ملفت، تحلقو حول منصة التوقيع التي اعتلاها المريخي ليوقع ديوانين شعريين، حمل الاول عنوان (جزل المعاني بمعزي الثاني) فيما جاء الديوان الثاني تحت مسمى(مابين بعينك).
وضم ديوان (جزل المعاني بمعزي الثاني)، وهو في حب ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، بعض القصائد والابيات التي قام المريخي باختيارها وجمعها لشعراء مختلفين من ابرزهم الامير خالد الفيصل والشيخ محمد راشد المكتوم والامير عبدالرحمن بن مساعد والامير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر ومعالي المستشار تركي ال الشيخ وغيرهم من ابرز الشعراء ، وقد حرص المريخي على التأكيد في مقدمة ديوانه على ان “هناك قصائد بالالاف لا يمكن حصرها في كتاب واحد تغنت به قلوب شعراء كثر، ولكن حرصت على ان انقل بعضها فهي تقول كل مافي خاطر الشعراء من حب واعجاب تجاه هذا القائد الملهم.
فيما اشتمل ديوان (مابين بعينك) على قصائد المريخي المتنوعه بين الجديد والقديم الا ان اللافت كان اختياره لعنوان الديوان والذي قال عنه المريخي لان هذه القصيدة التي غناها الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله كانت بوابتي نحو الشهرة لذلك تحتل مكانة خاصة في حياتي.
وعبر الشاعر عن سعادته بالحضور الجماهيري والحفاوة والاستقبال الذي وجده من قبل القائمين على معرض كتاب جدة وقال المريخي، الذي حرص على زيارة المركز الاعلامي والالتقاء بالعاملين فيه، ان الاهتمام بنشر الكتاب والحرص على القراءه هو مؤشر على تحضر ورقي الامم وما شاهدته من حضور كبير من مختلف الاعمار دليل على ان السعودية في المسار الصحيح وتجسد مقولة ولي العهد الامير محمد بن سلمان حين قال ” اعيش بين شعب جبار، وهمة السعوديين مثل جبل طويق..لن تتكسر”.

روابط ذات صلة

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشارك في معرض جدة الدولي للكتاب

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشارك في معرض جدة الدولي للكتاب
«فتنة جدة».. في قائمة «البوكر» الطويلة

«فتنة جدة».. في قائمة «البوكر» الطويلة
أمير مكة بالنيابة يقدم تعازيه لاسرة الحارثي في وفاة والدهم

أمير مكة بالنيابة يقدم تعازيه لاسرة الحارثي في وفاة والدهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*