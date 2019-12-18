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في دورتها السادسة عشرة

اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها بالرياض

اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها بالرياض
http://almnatiq.net/?p=811500
المناطق _ الرياض

افتتحت صباح اليوم الأربعاء 21/4/1441هـ الموافق 18/12/2019م في الرياض، أعمال اللجنة السعودية الأردنية المشتركة في دورتها السادسة عشرة، حيث افتتح سعادة وكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات المهندس خالد الرميح أعمال اللجنة الفنية للدورة السعودية الأردنية المشتركة، ومن الجانب الأردني سعادة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين السيد يوسف الشمالي.

ورحب سعادة الرميح بالوفد المرافق لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أن عقد هذه الدورات المشتركة يأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- مضيفًا أن هذه الاجتماعات تعقد إشارة لما تضمنته المـادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين البلدين الموقعة عام 1382هـ/1962م، والتي انبثق عنها تشكيل اللجنة السعودية الأردنية المشتركة، لزيادة أواصر الترابط بين البلدين وتوثيق العلاقات وفتح مجالات تعاون في مختلف القطاعات، وتحقيق الرؤية الموحدة لتطلعات القيادة في البلدين، والاستفادة من اللقاءات المباشرة خلال اجتماعات اللجنة لدفع مشاريع التعاون المشترك لما فيه مصالح مشتركة بينهما.

وشهدت أعمال اجتماعات اللجنة بعض المباحثات على مستوى اللجان الفرعية في عدد من المجالات، ممثلة في المجال المالي والإنمائي والتجاري والاستثماري والاقتصادي، والمجال الأمني والقنصلي والقضائي والخدمة المدنية، ومجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومجالات الصحة والتعليم والثقافة والإعلام، إضافة إلى مجال البيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والإسكان، ومجال الشؤون الإسلامية والعمل والرياضة والسياحة، ومجالات النقل والاتصالات والجمارك والمواصفات والمقاييس.

وتطلعت اجتماعات الدورة، إلى تطوير أفضل الأساليب التي من شأنها دعم مسيرة التعاون بين البلدين، وتجاوز ما قد يطرأ من معوقات وصعوبات، وإتاحة الفرص لخلق مجالات عدة للتعاون بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على تطوير أوجه التعاون الثنائي، تعزيزًا للعمل المشترك بينهما.

واختتمت أعمال اللجنة والمباحثات في عدد من المجالات الحيوية بين البلدين الشقيقين، بجولة ميدانية لأصحاب السعادة والوفود المشاركة في قصر المصمك الذي يعد أحد المعالم التاريخية في المملكة العربية السعودية.

 

 

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