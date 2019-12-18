احدث الأخبار

أمير الباحة يبحث مع وزير التعليم المشروعات التعليمية المدرسية و الجامعية بالمنطقة
أبرز المواد
 اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها بالرياض
أبرز المواد
 ولي العهد بمعرض جدة للكتاب
منطقة مكة المكرمة
 الأمير عبدالرحمن بن عبدالله يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية أم الجماجم للخدمات الاجتماعية
أبرز المواد
 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني مارس المقبل
أبرز المواد
 بلدية بلقرن تنهي منح 56 مواطنا للمشاركة ضمن القوات السعودية بدولتي سوريا والأردن
منطقة عسير
 طالبة من الجوف مصابة بالصمم تبدع بالتواصل برسومات مميزة
منطقة الجوف
 أمير القصيم يشهد حفل تكريم 27 فريقاً تطوعياً على جائزة العمل التطوعي بمحافظة عنيزة
أبرز المواد
 أمير الشرقية : التعليم العالي مساهم رئيس في تحقيق رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي للجمعية السعودية للتربية الخاصة..
أبرز المواد
 تعليم الشرقية يستقبل 430 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات بالمراحل الدراسية الثلاث
المنطقة الشرقية
 مسؤولون حكوميون يستعرضون المقومات الاقتصادية والجهات المحركة للاستثمار في “منتدى القطيف للاستثمار 2019”
أبرز المواد
أمير الباحة يبحث مع وزير التعليم المشروعات التعليمية المدرسية و الجامعية بالمنطقة

أمير الباحة يبحث مع وزير التعليم المشروعات التعليمية المدرسية و الجامعية بالمنطقة

أبرز المواد
اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها بالرياض

اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها بالرياض

أبرز المواد
ولي العهد بمعرض جدة للكتاب

ولي العهد بمعرض جدة للكتاب

منطقة مكة المكرمة
الأمير عبدالرحمن بن عبدالله يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية أم الجماجم للخدمات الاجتماعية

الأمير عبدالرحمن بن عبدالله يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية أم الجماجم للخدمات الاجتماعية

أبرز المواد

أمير الباحة يبحث مع وزير التعليم المشروعات التعليمية المدرسية و الجامعية بالمنطقة

أمير الباحة يبحث مع وزير التعليم المشروعات التعليمية المدرسية و الجامعية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=811504
المناطق _ الباحة
التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم, معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بمكتب معاليه بمقر الوزارة.
وفي بداية اللقاء رحب معالي وزير التعليم بسمو أمير منطقة الباحة، مهنئا سموّه بما تشهده المنطقة من تقدم ملحوظ من مشروعات تنموية وغيرها تخدم المنطقة وأهلها.
وجرى خلال اللقاء بحث المشروعات التعليمية المدرسية و الجامعية بالمنطقة، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية.
ونوه سمو أمير منطقة الباحة بالدعم الغير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لكل ما من شأنه توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين.
وأعرب سموّه عن بالغ شكره لمعالي وزير التعليم على استقباله، مثمنا سموّه جهود الوزارة في الارتقاء بالتعليم في النواحي كافة.
ويأتي اللقاء ضمن زيارات سموّه المستمرة لعدد من الوزراء لدفع مسيرة التنمية في المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها, خاصة ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين والمواطنات .

روابط ذات صلة

اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها بالرياض

اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها بالرياض
الأمير عبدالرحمن بن عبدالله يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية أم الجماجم للخدمات الاجتماعية

الأمير عبدالرحمن بن عبدالله يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية أم الجماجم للخدمات الاجتماعية
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني مارس المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني مارس المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*