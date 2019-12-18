أمير الباحة يبحث مع وزير التعليم المشروعات التعليمية المدرسية و الجامعية بالمنطقة

المناطق _ الباحة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم, معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بمكتب معاليه بمقر الوزارة.

وفي بداية اللقاء رحب معالي وزير التعليم بسمو أمير منطقة الباحة، مهنئا سموّه بما تشهده المنطقة من تقدم ملحوظ من مشروعات تنموية وغيرها تخدم المنطقة وأهلها.

وجرى خلال اللقاء بحث المشروعات التعليمية المدرسية و الجامعية بالمنطقة، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

ونوه سمو أمير منطقة الباحة بالدعم الغير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لكل ما من شأنه توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين.

وأعرب سموّه عن بالغ شكره لمعالي وزير التعليم على استقباله، مثمنا سموّه جهود الوزارة في الارتقاء بالتعليم في النواحي كافة.

ويأتي اللقاء ضمن زيارات سموّه المستمرة لعدد من الوزراء لدفع مسيرة التنمية في المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها, خاصة ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين والمواطنات .