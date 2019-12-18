أمين القصيم: معالجة مظاهر التلوث البصري “أولوية قصوى”

المناطق _ بريدة

شدد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي على أن معالجة مظاهر التلوث البصري أولوية قصوى لكافة القطاعات البلدية على مستوى منطقة القصيم خلال المرحلة القادمة ، جاء ذلك ترأسه الاجتماع الدوري لرؤساء بلديات المنطقة وبحضور وكلاء الأمانة صباح اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الأمانة بمدينة بريدة

وأكد م.المجلي خلال اللقاء أنه وفقاً لتوجيهات معالي وزير الشئون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي على أهمية العمل السريع على معالجة مظاهر التشوهات البصرية داخل المناطق الحضرية عبر المعايير المحددة في هذا الجانب.

وأشار أمين منطقة القصيم على ضرورة العمل على برامج زمنية محددة ومستهدفات واضحة مع مراجعة مخرجات كل مرحلة لضمان سير العمل وفق الخطط ، بالإضافة إلى العمل التكاملي بين كافة بلديات المنطقة لتحقيق الأهداف المشتركة في إطار معالجة مظاهر التلوث البصري.

كما أكد أمين المنطقة على أهمية متابعة المشاريع وسرعة إنجازها حسب الخطة الزمنية المعتمدة.