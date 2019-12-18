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مجلس “الجوف التعليمي” يؤيد رفع ملف مدعم بتحويل مكتب التعليم بمحافظة طبرجل إلى إدارة تعليم

مجلس “الجوف التعليمي” يؤيد رفع ملف مدعم بتحويل مكتب التعليم بمحافظة طبرجل إلى إدارة تعليم

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مجلس “الجوف التعليمي” يؤيد رفع ملف مدعم بتحويل مكتب التعليم بمحافظة طبرجل إلى إدارة تعليم

مجلس “الجوف التعليمي” يؤيد رفع ملف مدعم بتحويل مكتب التعليم بمحافظة طبرجل إلى إدارة تعليم
http://almnatiq.net/?p=811515
الجوف _ محمد الحسن

أوضح أمين أمانة إدارات التعليم بمنطقة الجوف الأستاذ منور بن حويطي السرحاني أوصى المجلس الذي عُقد برئاسة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي وحضور نائبه مدير إدارة التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي وأعضاء المجلس، بتشكيل لجنة برئاسة المساعد المدرسي بتعليم الجوف لإعداد ملف كامل حول مبررات تدعم رفع مكتب التعليم بطبرجل إلى إدارة تعليم لرفعه لجهات الاختصاص .

كما أوصى مجلس منطقة الجوف التعليمي في جلسته الأولى للعام الدراسي الحالي، بعقد ورشة عمل مشتركة تضم أعضاء من إداراتي تعليم الجوف والقريات لمناقشة وتوضيح جائزة أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود للتميز التعليمي والمؤسسي.

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