أمير عسير يطلق مبادرة تشكيل لجنة للاستفادة من خبرات المتقاعدين بالإمارة

المناطق _ عسير

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود – أمير منطقة عسير – حفظه الله – أقامت غرفة أبها إحتفالية لتكريم المتقاعدين من المدنيين والعسكريين بمنطقة عسير ، حيث بلغ عدد المكرمين من المتقاعدين نحو( 549 ) متقاعد، وذلك في إحتفالية رسمية أقيمت في فندق قصر أبها ، ذلك بحضور عدد من مسؤولي إمارة وأمانة المنطقة وفروع الوزارات بالإضافة لرئيس غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام ومنسوبي الغرفة.

بدأ الحفل بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم ثم عزف للسلام الوطني، ثم ألقى مغدي بن مسفر الوادعي كلمة نيابة عن المتقاعدين حيث وجه فيها الشكر لراعي الحفل نيابة عن زملاءه لرعاية سموه للاحتفالية مشيراً لحرص وإهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله – ، على تكريم كل الرجال الأوفياء من أبناء الوطن، حيث أن الوطن لا ينسى المخلصين من ابناؤه.

تلا ذلك كلمة ألقاها راعي الاحتفالية سمو أمير منطقة عسير رحب فيها بالمتقاعدين، واصفاً إياهم بأنهم قدموا جهوداً متميزة خلال فترة عملهم ، وساهموا مع زملائهم بكل جدٍ وإجتهاد في خدمة منظومة العمل بالوطن العزيز، وتحقيق النجاحات التي كان لها الأثر الطيب لدى الجميع ، وأضاف سموه : لقد كانت لكم بصمة واضحة في تطوير العمل العام وتحقيق التنمية المستدامة بعسير، ونقل خبراتكم المتراكمة إلى جيل الشباب، ليستمر هذا الجيل في مواصلة العمل وحصد مزيد من الإنجازات، ومؤكداً : وما تكريمكم اليوم إلا وفاء وعرفاناً بالجميل، وتقديراً لكم لخدمتكم وطنكم العزيز ، ونوَّه سموه إلى أن التقاعد مرحلة جديدة في عمر الإنسان، يجب الاستفادة منها في بذل مزيد من العطاء في كافة الميادين، والتعامل معها بوصفها تجربة جديدة وجميلة بما فيها من متغيرات على حياة المتقاعد، مبيناً أن إمارة منطقة عسير تحرص دائماً على التواصل مع المتقاعدين للاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم ، لافتاً إلى أن باب الإمارة مفتوح دائماً لأي إضافات أو اقتراحات تخدم عملها. وفي ختام كلمته وجه سموه بتشكيل لجنة بالإمارة للإستفادة من خبرات المتقاعدين ، ثم شاهد الجميع لوحة وطنية فنية بعنوان “رسالة” ، وفي ختام الإحتفالية سلَّم صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود – أمير منطقة عسير – حفظه الله –المتقاعدين شهادات وهدايا تذكارية، وتم التقاط صورة جماعية للحضور.

من جانبه رحب رئيس غرفة ابها حسن الحويزي بسمو أمير عسير والضيوف الكرام والمتقاعدين ، مؤكداً على أن هذا اليوم هو يوم الوفاء الذي نتذكر فيه من ضحوا بالغالي والنفيس في خدمة الوطن العزيز تقديراً وإعتزازا بهم و بجهودهم المخلصة حيث أنهم ساهموا مع زملائهم بكل عزم والاجتهاد في خدمة منطقة عسير، وحققوا النجاحات يشهد عليها القاصي والداني ، واجتهدوا قدر إستطاعتهم لخدمة الجميع ، لافتا إلى أن فكرة تكريم متقاعدي منطقة عسير نابعة من توجيهات سمو الأمير – حفظه الله وموافقته الكريمة على رعاية الاحتفال ، وهذا يمثل تأكيد على الاهتمام الكبير من سموه لتكريم متقاعدين عسير ، تقديراً لجهودهم المبذولة في خدمة الوطن والمواطن ، وتأكيداً على حرص حكومتنا الرشيدة على تكريم أبنائها .