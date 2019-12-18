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الجبير يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية السويدي

الجبير يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية السويدي
http://almnatiq.net/?p=811554
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد روبرت ريدبيرغ.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، الأمين العام للهيئة الوطنية لنزع الأسلحة الكيميائية البيولوجية السفير معن بن سليمان حافظ، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان بن فهد بن خزيم، وسفير مملكة السويد لدى المملكة نيكلاس تروفي.

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