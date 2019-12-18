منتخب المملكة لفنون القتال المتنوع يشارك في بطولة آسيا للمواي تاي في الإمارات

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انطلقت اليوم بطولة آسيا للمواي تاي في العاصمة الإماراتية أبوظبي التي يشارك فيها المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع وتستمر حتى 21 ديسمبر الحالي .

وكانت بعثة المنتخب السعودي وصلت أمس ويرأس البعثة رئيس الاتحاد عبدالعزيز جليدان ، حيث تضم قائمة المدرب جواد الفائق كلاً من يوسف الحربي وزياد الشعلان ووسام الحربي ومحمد القحطاني وعبدالله الهزاع إدارياً .