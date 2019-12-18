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منتخب المملكة لفنون القتال المتنوع يشارك في بطولة آسيا للمواي تاي في الإمارات

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منتخب المملكة لفنون القتال المتنوع يشارك في بطولة آسيا للمواي تاي في الإمارات

منتخب المملكة لفنون القتال المتنوع يشارك في بطولة آسيا للمواي تاي في الإمارات
http://almnatiq.net/?p=811563
المناطق - واس

انطلقت اليوم بطولة آسيا للمواي تاي في العاصمة الإماراتية أبوظبي التي يشارك فيها المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع وتستمر حتى 21 ديسمبر الحالي .
وكانت بعثة المنتخب السعودي وصلت أمس ويرأس البعثة رئيس الاتحاد عبدالعزيز جليدان ، حيث تضم قائمة المدرب جواد الفائق كلاً من يوسف الحربي وزياد الشعلان ووسام الحربي ومحمد القحطاني وعبدالله الهزاع إدارياً .

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