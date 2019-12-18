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سمو أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يستقبل مديري سجون المنطقة السابق والمُعين حديثاً

سمو أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يستقبل مديري سجون المنطقة السابق والمُعين حديثاً
http://almnatiq.net/?p=811572
المناطق _ جدة
استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير سجون المنطقة السابق اللواء ماجد الدويش.
وهنأ الأمير بدر بن سلطان اللواء الدويش بمناسبة تعينه نائباً لمدير عام السجون بالمملكة، مثمنًا له الجهود التي بذلها خلال فترة عمله.
فيما قدم اللواء الدويش شكره وتقديره لأمير المنطقة بالنيابة على دعمه الدائم لأعمال السجون بالمنطقة.
وفي شأن متصل، استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، مدير سجون المنطقة المُعين حديثاً العميد الدكتور إبراهيم الغامدي.
وهنأ سموه العميد الغامدي بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.
فيما قدم مدير السجون بالمنطقة شكره للأمير بدر بن سلطان، سائلا الله أن يكون عند حسن الظن.

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