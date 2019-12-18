سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل قائد طيران الأمن بمنطقة مكة المكرمة

المناطق _ جدة

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة ، قائد طيران الأمن بالمنطقة العقيد محمد الثبيتي.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى نبذة عن الأعمال التي ينفذها طيران الأمن في المنطقة ، إلى جانب الأعمال التي تم تنفيذها خلال موسمي الحج والعمرة.