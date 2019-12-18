استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة ، قائد طيران الأمن بالمنطقة العقيد محمد الثبيتي.
واستمع سموه خلال اللقاء إلى نبذة عن الأعمال التي ينفذها طيران الأمن في المنطقة ، إلى جانب الأعمال التي تم تنفيذها خلال موسمي الحج والعمرة.
سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل قائد طيران الأمن بمنطقة مكة المكرمة
استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة ، قائد طيران الأمن بالمنطقة العقيد محمد الثبيتي.
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