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سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل قائد طيران الأمن بمنطقة مكة المكرمة

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سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل قائد طيران الأمن بمنطقة مكة المكرمة

سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل قائد طيران الأمن بمنطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=811575
المناطق _ جدة

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة ، قائد طيران الأمن بالمنطقة العقيد محمد الثبيتي.
واستمع سموه خلال اللقاء إلى نبذة عن الأعمال التي ينفذها طيران الأمن في المنطقة ، إلى جانب الأعمال التي تم تنفيذها خلال موسمي الحج والعمرة.

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