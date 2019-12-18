سمو الأمير بدر بن سلطان يقلد الغامدي رتبته الجديدة

المناطق _ جدة

قلّد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، الرتبة الجديدة لمدير مركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة العقيد سعود بن طامي الغامدي

وهنأ الأمير بدر بن سلطان، العقيد الغامدي بالترقية، سائلا الله له التوفيق والنجاح.

من جهته، عبر مدير مركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة عن اعتزازه بثقة ولاة الأمر، مؤكدا أن الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد