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سمو أمير مكة المكرمة بالنيابة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة

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سمو أمير مكة المكرمة بالنيابة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة

سمو أمير مكة المكرمة بالنيابة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة
http://almnatiq.net/?p=811581
المناطق _ جدة
رأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة إجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة.
وتخلل الاجتماع استعراض لأعمال لجنة التنمية الأجتماعية بالمجلس ومنها مركز الريادة الاجتماعي ودوره في إيجاد حلول مستدامة للقضايا المجتمعية بالمنطقة، وتفعيل دور الشباب والشابات من رواد العمل الاجتماعي في خدمة مجتمعهم، ورفع وعي الشباب من الجنسين حيال القضايا المجتمعية وكيفية إيجاد حلول لها.
كما تمت مناقشة التقرير الخاص بالسدود في محافظات المنطقة، ودورها في التخفيف من آثار السيول والتوسع في الاستفادة من مياه الأمطار.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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