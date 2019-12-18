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شرطة القصيم تضبط 3 متهمين لتورطهم بجرائم نصب واحتيال

شرطة القصيم تضبط 3 متهمين لتورطهم بجرائم نصب واحتيال
http://almnatiq.net/?p=811623
المناطق _ بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط ثلاثة متهمين – مواطنٌ ومقيمين من الجنسية اليمنية – في العقد الثالث والرابع من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصبٍ واحتيال من خلال إيهام ضحاياهم بممارستهم لخدمة استبدال العملاتٍ النقدية والاستيلاء على أموالهم ، وقد تم بحوزتهم ضبط ما يزيد على خمسةٍ وعشرين ألف ريال ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ..

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