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بولو طويق السعودي يتخطى مهره الاماراتي في دبي

بولو طويق السعودي يتخطى مهره الاماراتي في دبي
http://almnatiq.net/?p=811636
المناطق _ دبي

 

حقق فريق فرسان طويق السعودي للبولو فوزا ثمينا على مهره الاماراتي بنتيجة 5/4 في مباراة مثيرة ضمن بطولة الحبتور الاحتفالية للبولو، التي تقام حاليا في نادي الحبتور للبولو والفروسية في دبي.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الايجابي 1/1 وتقدم طويق في الشوط الثاني بنتيجة 2/3، ,وأضاف طويق هدفين في الشوط الثالث لينتهي الشوط بنتيجة 2/5 ، ليقلص مهره الفارق ويضيف هدفين وتنتهي المباراة بفوز طويق بخمسة اهداف مقابل أربعة.

 

وستقام غدا الخميس مباراة واحدة ستجمع فرسان المصمك وأبّار السعوديين ويسعى الفريقان للفوز والوصول الى المباراة النهائية التي ستقام السبت المقبل.

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