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مجلس نظارة أوقاف جامعة الباحة يعقد اجتماعه الأول

مجلس نظارة أوقاف جامعة الباحة يعقد اجتماعه الأول
http://almnatiq.net/?p=811641
المناطق _ الباحة
رأس معالي مدير جامعة الباحة، رئيس مجلس نظارة أوقاف الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين الاجتماع الأول للمجلس بحضور أعضاء المجلس بمكتبه بالمبنى الإداري الرئيسي بالمدينة الجامعية.
وفي بداية اللقاء رحب معاليه بأعضاء مجلس النظارة، وأوضح أن الجامعة تقدر الوقت والجهد الذي يبذله الأعضاء في مجلس النظارة على الرغم من مسؤولياتهم المتعددة.
وأكد معاليه أن الجامعة تسعى من خلال أوقافها إلى المساهمة في تحقيق رافد مميز لدعم المراكز البحثية العلمية المتخصصة، ودعم النشر العلمي والمنح العلمية، مما ستنعكس آثاره الكبيرة على دفع عجلة البحث والنشر داخل الجامعة وخارجها.
وأوضح أمين عام أوقاف الجامعة الدكتور مطير بن سعيد الزهراني أن الاجتماع الأول شهد اعتماد الدليل التنظيمي والقواعد التنظيمية لمجالس الأوقاف والقواعد التنظيمية المالية، كما نوقشت العديد من النقاط التي تصب في مصلحة أوقاف الجامعة مثل تنمية الموارد المالية، والطرق المثلى لاستثمار الأموال الوقفية.
وأضاف الدكتور الزهراني أن المجلس بارك كل ما من شأنه تحقيق المصلحة وتطوير العمل، وترجمة هذه القرارات والعمل عليها من أجل قيام الوقف بواجباته والاستثمار بشكل أوسع لدعم أوقاف الجامعة مما يمكنها من تحقيق أهدافها وخطتها الاستراتيجية.

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