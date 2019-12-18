أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين تعليم البدائع وشركة المنيف لتعزيز الأداء المتميز

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبة بديوان الإمارة, بمدينة بريدة, اليوم, توقيع اتفاقية شراكة بين مكتب التعليم بمحافظة البدائع ، وشركة عبدالعزيز بن محمد المنيف وأولاده للتجارة والنقل, بحضور مدير عام إدارة التعليم بالمنطقة صالح الجاسر, ومساعد مدير تعليم المنطقة عبدالرحمن الصمعاني.

ووقع الاتفاقية من جانب التعليم مدير مكتب التعليم بالبدائع صالح بن عبدالله الحامد , ومن شركة المنيف رئيس الشركة رجل الأعمال عبدالعزيز المنيف.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص لخدمة شرائح المجتمع في ميادين التعليم ، وتنمية الأداء المتميز في التفوق العلمي والتميز السلوكي لدى الطلاب ، من خلال تمويل جائزة التفوق العلمي والتميز السلوكي داخل مدراس البنين بمكتب التعليم بمحافظة البدائع بجميع مراحلها التعليمية ، لثلاث سنوات قادمة قابلة لتجديد ، تحت اسم جائزة رجل الأعمال عبدالعزيز بن محمد المنيف للتفوق العلمي والتميز السلوكي للأداء المتميز ، تعزيزاً لمسيرة الإبداع والتميز في المشهد التعليمي ، ودعماً لتطوير العملية التعليمية في المنطقة وتعزيز روح المنافسة الشريفة.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالجميع , مباركاً توقيع اتفاقية الشراكة بين مكتب التعليم بالبدائع ورجل الأعمال عبدالعزيز المنيف , مقدماً الشكر والتقدير للمنيف على أعماله وبذله المتعدد لجوائز التعليم وكافة القطاعات الأخرى, مؤكداً أهمية الاهتمام بجميع جوانب الجائزة لتكون مخرجاتها على المستوى الذي يتواكب مع المرحلة, كونها جانباً من جوانب تعزيز الأداء المتميز لأبناء المنطقة.

ووجه سمو أمير منطقة القصيم بتشكيل فريق تنسيقي لضبط جودة وتحكيم جوائز التميز والابداع في تعليم المنطقة ومشاركة كافة الإدارات بمحافظاتها, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.

فيما قدم المنيف شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته وحرصه الدائم لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بالمنطقة من خلال هذه الجوائز , مشيراً إلى أن ما قدمه ما هو إلا واجب وطني تجاه هذه البلاد المباركة.