أمير حائل يدشن مستشفى الولادة والأطفال الجديد

المناطق - حائل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم مستشفى الولادة والأطفال الجديد سعة (200) سرير، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ .

وتجول سموه على أجنحة ومرافق المستشفى واطلع على ما يحتويه من أجهزة وكوادر طبية.

إثر ذلك، رعى سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الحفل الخطابي الذي بدئ بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم.

وألقى مدير عام الشئون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري نوه فيها بدعم خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ومتابعة سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ومعالي وزير الصحة، مشيداً بجهود زملائه بالصحة واستعرض الشمري امكانات المستشفى وخدماته التي تهدف لتقديم خدمات طبية نوعية بإذن الله .

من جهته أعرب معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المستمر والحرص الدائم على تطوير الخدمات الطبية بالمنطقة ،مؤكداً أن الإنجازات الطبية تتوالى بدعم من القيادة الحكيمة، فبعد مستشفى الملك سلمان التخصصي تم افتتاح مستشفى الولادة والأطفال ، مشيراً إلى أن العمل جاري من أجل افتتاح مركز الأورام ومركز الأسنان وتطوير وتجويد الخدمات الطبية.

وأكد الدكتور الربيعة أن الطموح ممتد للوصول إلى مستويات أعلى لخدمة أبناء منطقة حائل وكافة المناطق بإذن الله .

ورفع سمو أمير منطقة حائل خلال تصريح صحفي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على الدعم المستمر لتطوير الخدمات الصحية بمناطق المملكة ومنطقة حائل.

كما شكر سموه معالي وزير الصحة ومساعديه بالوزارة والقائمين على الشئون الصحية بالمنطقة والمستشفيات فيها، مشيراً إلى تواصل مسيرة الارتقاء بالخدمات الصحية وازديادها يوماً بعد يوم مما جعل الطموح يكبر لتحقيق المزيد والمزيد لخدمة أهالي المنطقة الكرام وتقديم خدمات طبية متميزة لهم بعون الله .