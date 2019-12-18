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بوكو حرام ترتكب “مجزرة” في تشاد

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بوكو حرام ترتكب “مجزرة” في تشاد

بوكو حرام ترتكب “مجزرة” في تشاد
http://almnatiq.net/?p=811680
المناطق - وكالات

قُتل 14 شخصا وفقد 13 آخرون في هجوم شنّته جماعة بوكو حرام الإرهابية، الثلاثاء، على قرية في غرب تشاد، وفق ما أعلن مسؤولون.

وقال محافظ المنطقة إيمويا سوابيبي “هناك 14 قتيلا، خمسة جرحى و13 مفقودا جراء الهجوم” الذي وقع قرب قرية كايغا الواقعة على ضفاف بحيرة تشاد.

وتقع كايغا في منطقة مستنقعات نائية مترامية على حدود الكاميرون وتشاد ونيجيريا والنيجر.

ونقلت “فرانس برس” عن سوابيبي قوله “نعلم بأن عناصر بوكو حرام يتحركون حول منطقة الحدود، لذا فهم من يقفون وراء هذا الهجوم”.

من جهته، قال حاكم المنطقة نوكي شرف الدين إن الهجوم أوقع تسعة قتلى على الأقل.

وأوضح أنه وقع في “منطقة محظورة يمنع فيها صيد السمك”.

وأسفر الهجمات الإرهابية المستمر منذ عقد عن مقتل 35 ألف شخص وتشريد نحو مليونين من منازلهم في شمال شرق نيجيريا، بينما بات أكثر من 7,1 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية في هذه المنطقة، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

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