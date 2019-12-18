رئيس البرلمان العربي: تخصيص عام 2020 لدعم اللغة العربية

المناطق - واس

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن البرلمان سيخصص عام 2020 لدعم اللغة العربية، وسيتخذ خطوات من خلال منظومة التشريعات التي يصدرها البرلمان العربي وفي مقدمتها وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي.

وقال الدكتور السلمي في تصريح له اليوم بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: إن البرلمان ولجانه المختصة تعمل على إصدار ثلاثة قوانين استرشادية لدعم اللغة العربية، ومنها قانون عربي استرشادي لمكافحة الأمية وتشجيع القراءة، وتعزيز اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموًا.

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن العالم يحتفي باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، وهو التاريخ الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها في ديسمبر عام 1973م بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.