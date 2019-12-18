احدث الأخبار

ليفربول إلى نهائي مونديال الأندية بشق الأنفس
أبرز المواد
 رئيس البرلمان العربي: تخصيص عام 2020 لدعم اللغة العربية
أبرز المواد
 بوكو حرام ترتكب “مجزرة” في تشاد
أبرز المواد
 بيلوسي: ترامب يشكل تهديدا للأمن القومي بتصرفاته الطائشة
أبرز المواد
 “اليونسكو” تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
أبرز المواد
 بسبب عبارة “دوري أم أحمد”.. إيقاف الناقد الرياضي عادل التويجري والتحقيق معه
أبرز المواد
 انتعاش لمبيعات سوق الإبل مع انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين تعليم البدائع وشركة المنيف لتعزيز الأداء المتميز
أبرز المواد
 التصويت عن بعد يرفع مشاركة الناخبين في الغرف التجارية لأكثر من 200٪ في انتخابات عرعر بأول 10 ساعات
محليات
 أمير حائل يدشن مستشفى الولادة والأطفال الجديد
منطقة حائل
 جامعة الملك فيصل تصدر بياناً : لم يحدث عبث بنظام الدرجات وأنظمتنا التقنية محمية بمستويات عالية من الأمان
المنطقة الشرقية
 مجلس نظارة أوقاف جامعة الباحة يعقد اجتماعه الأول
منطقة الباحة
ليفربول إلى نهائي مونديال الأندية بشق الأنفس

ليفربول إلى نهائي مونديال الأندية بشق الأنفس

أبرز المواد
رئيس البرلمان العربي: تخصيص عام 2020 لدعم اللغة العربية

رئيس البرلمان العربي: تخصيص عام 2020 لدعم اللغة العربية

أبرز المواد
بوكو حرام ترتكب “مجزرة” في تشاد

بوكو حرام ترتكب “مجزرة” في تشاد

أبرز المواد
بيلوسي: ترامب يشكل تهديدا للأمن القومي بتصرفاته الطائشة

بيلوسي: ترامب يشكل تهديدا للأمن القومي بتصرفاته الطائشة

أبرز المواد

ليفربول إلى نهائي مونديال الأندية بشق الأنفس

ليفربول إلى نهائي مونديال الأندية بشق الأنفس
http://almnatiq.net/?p=811687
المناطق - الرياض

منح المهاجم البرازيلي البديل روبرتو فيرمينو فريق ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا، التأهل الى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم المقامة في قطر، بتسجيله هدف الفوز على مونتيري المكسيكي 2-1 في الوقت بدل الضائع في نصف النهائي الأربعاء.

وتمكن فيرمينو الذي دخل في الدقيقة 85 بدلا من البلجيكي ديفوك أوريجي، من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 90+1، مضيفا إياه الى هدف سجله زميله الغيني نابي كيتا (12)، بينما جاء هدف مونتيري عبر الأرجنتيني روجيليو فونيس موري (14).

ويلتقي ليفربول في النهائي السبت المقبل فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية.

روابط ذات صلة

رئيس البرلمان العربي: تخصيص عام 2020 لدعم اللغة العربية

رئيس البرلمان العربي: تخصيص عام 2020 لدعم اللغة العربية
بوكو حرام ترتكب “مجزرة” في تشاد

بوكو حرام ترتكب “مجزرة” في تشاد
بيلوسي: ترامب يشكل تهديدا للأمن القومي بتصرفاته الطائشة

بيلوسي: ترامب يشكل تهديدا للأمن القومي بتصرفاته الطائشة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*