محافظ املج يزور شاب تبرع بكليته لأمه

المناطق- أملج - فايز السميري:

وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك وتأكيد سموه للمحافظين على استقبال وزيارة المواطنين وتفقد احوالهم من المرضى وكبار السن والمشائخ والاعيان ، زار محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء اليوم الشاب مؤيد سليم العلوني الذي تبرع بكليته لوالدته واطمأن البازعي علي صحته وشكر الشاب على هذا العمل البار داعياً الله له بالبركه وبر الابناء والصحة والسلامة ولوالدته بالشفاء العاجل والعافية.

من جهته أعرب “العلوني” عن شكره لمحافظ املج على زيارته التي اعتاد عليها المواطنين منه وتفقد احوال المرضى والاطمئنان على صحتهم لافتاً الى ان هذه الزيارة كان له الاثر الإيجابي في نفسه سائلا الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناته وان لايريه مكروه.