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نائب أمير منطقة جازان يوجه بمتابعة تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية بمحافظة فيفاء

نائب أمير منطقة جازان يوجه بمتابعة تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية بمحافظة فيفاء

منطقة جازان

نائب أمير منطقة جازان يوجه بمتابعة تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية بمحافظة فيفاء

نائب أمير منطقة جازان يوجه بمتابعة تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية بمحافظة فيفاء
http://almnatiq.net/?p=811697
المناطق - فضة عطيف

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمتابعة تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية وآثار الانهيار الجزئي بطريق ثمانية بمحافظة فيفاء عقب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي المكلف بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري ، بأن سمو نائب أمير منطقة جازان ، وجه كافة الجهات المعنية بمباشرة مواقع هطول الأمطار ومعالجة ما نتج عنها من انهيار بموقع بطريق ثمانية والذي أدي لإغلاق الطريق ، وباشرت الجهات المعنية على الفور الموقع ويجري العمل حاليا على فتح الطريق بشكل عاجل ولم ينتج عن ذلك الانهيار اي خسائر او إصابات في الأرواح ولله الحمد.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن ذلك يأتي بمتابعة وحرص سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، لما فيه سلامة المواطنين عقب التقلبات الجوية والحالة المطرية بعدد من المحافظات الجبلية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة .

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