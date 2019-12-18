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وزير الإعلام يوجه بالتحقيق فيما حدث ببرنامج رياضي.. ومحاسبة المتجاوزين

وزير الإعلام يوجه بالتحقيق فيما حدث ببرنامج رياضي.. ومحاسبة المتجاوزين
http://almnatiq.net/?p=811709
المناطق - الرياض

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون أنه بناء على توجيه وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، تم فتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في أحد البرامج الرياضية فور انتهاء حلقة الأمس، وستتم محاسبة مَن يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة.

وكان أحد الإعلاميين الرياضيين قد أطلق تصريحًا مثيرًا خلال استضافته في برنامج الدوري مع وليد في قناة sbc.

وقال الفراج في البرنامج الذي يقدمه على قناة SBC: “ردود فعل الجمهور تبين مستوى وعي عالي جدا لأنك تلعب في بطولة العالم مش في بطولة أم أحمد..” وهو الوصف الذي أعاده الإعلامي ، عادل التويجري الذي استضافه الفراج في برنامجه.

من جهته علق وليد الفراج بعد تصاعد ردود الفعل :“اتفهم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كاس العالم للأندية ، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح برنامج ادوري مع وليد، لكن الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير اخلاقي وطريقة غير نزيهه للتحريض ضد البرنامج“.

وأتم :“الدوري السعودي ومسماه الرفيع أكبر من تصفية حسابات تعصبية شخصية“.

ودخل الإعلامي عبدالعزيز المريسل في الانتقادات التي طالت الثنائي الفراج والتويجري، بسبب كلامهم عن الدوري.

وغرد المريسل قائلًا: “ معالي الوزير رئيس اتحاد الإعلام الرياضي السعودي، تسربت أخبار أنه تم إيقاف الإعلامي وسيحال للتحقيق، أنا كإعلامي طالتني كثير من العقوبات يحق لي أتساءل: لماذا لا يتم إيقاف المذيع الذي بدأ بالتسمية على دورينا والمقطع واضح“.

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