أسعار النفط تستقر بفعل تراجع المخزون الأمريكي وآمال الطلب

المناطق - الرياض

استقرت أسعار النفط اليوم بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية تراجعًا في مخزونات الخام، وبفعل توقعات لزيادة‭ ‬الطلب في العام القادم على خلفية التقدم في حل نزاع التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت العقود الآجلة لبرنت سبعة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند سعر 66.17 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضًا بمقدار سنت واحد ليصل سعره عند 60.93 دولار للبرميل.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر إلى 446.8 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت الأسبوع الماضي 2.5 مليون برميل إلى 237.3 مليون برميل، و1.5 مليون برميل إلى 125.1 مليون برميل، على الترتيب.