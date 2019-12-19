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بقنبلة يدوية.. شاب سوري يقتل فتاة رفضت الزواج منه

بقنبلة يدوية.. شاب سوري يقتل فتاة رفضت الزواج منه
http://almnatiq.net/?p=811718
المناطق - وكالات

أقدم شاب سوري على تنفيذ جريمة بشعة أدت إلى مصرعه ومقتل فتاة مراهقة بعد أن فجر قنبلة يدوية داخل منزل أسرة تلك الصبية المراهقة.

وذكرت تقارير إعلامية أن شاباً يدعى رامي خالد حذيفة، أقدم على تفجير قنبلة يدوية داخل منزل وليد صادق في بلدة الكفر بمحافظة السويداء جنوبي سوريا.

وأوضح موقع “شبكة السويداء 24” أن الشاب اليافع الذي يبلغ من العمر 19 عاما، كان قد عرض الزواج على الفتاة بيسان (17 عاما) مرات عدة، غير أن طلبه جوبه بالرفض من قبل عائلة الفتاة.

وأضاف الموقع أن رامي كان قد توجه إلى منزل بيسان مساء أمس الأربعاء، ودخله ثم فجر قنبلة يدوية كانت بحوزته داخل البيت.

ولاحقا، ذكر مصدر في مستشفى السويداء الوطني أن رامي وبيسان وصلا إلى المستشفى وقد فارقا الحياة إثر إصابات خطيرة تعرضا لها، أما والدة بيسان فدخلت مصابة بجروح متفاوتة، حيث نقلت إلى قسم العناية المشددة لإجراء الأسعافات اللازمة لها.

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