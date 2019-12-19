الجيش الليبي يفضح تجنيد الأطفال في ميليشيات طرابلس

الجيش الليبي يفضح تجنيد الأطفال في ميليشيات طرابلس

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الجيش الليبي يفضح تجنيد الأطفال في ميليشيات طرابلس

الجيش الليبي يفضح تجنيد الأطفال في ميليشيات طرابلس
http://almnatiq.net/?p=811724
المناطق - وكالات

كشف الجيش الوطني الليبي، أن ميليشيات العاصمة طرابلس تقوم بتجنيد الأطفال وتزج بهم في المعارك، وهو ما أدى إلى مقتل عدد منهم.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أن الجيش الليبي يثق تماما في قدرته على دحر الإرهاب في طرابلس.

وأكد اللواء المسماري، أن الجيش الليبي الذي يخوض حربا ضد الإرهاب، يواصل التقدم في معركة طرابلس.

ويوم الثلاثاء، شنّ سلاح الجو الليبي، ثلاث غارات على ميليشيات طرابلس في عين زارة، جنوبي العاصمة طرابلس.

وخلال الأيام الماضية، حقق الجيش تقدما ضد ميليشيات طرابلس، وسيطر على مناطق الساعدية وكوبري الزهراء وعين زارة جنوبي العاصمة.

وفي المنحى نفسه، استهدفت غارات جوية للجيش الوطني الليبي مواقع الميليشيات المسلحة في مدينة سرت.

ويوم الاثنين، قال اللواء المسماري، إن الجيش “لن يقبل بوجود جندي أجنبي واحد” على أراضي ليبيا، مؤكدا أن بلاده “ليست قطر التي احتُلت بقواعد تركية”، وذلك تعليقا على اتفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يمهد لوجود قوات تركية على الأرض.

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