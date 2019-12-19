هدفان في الوقت بدل الضائع يقودان بايرن ميونخ إلى فوز ثمين

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هز جوشوا زيركزي وسيرج جنابري الشباك لصالح بايرن ميونيخ ليقودا حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للفوز 3-1 خارج ملعبه على فرايبورغ، بينما انضم بروسيا مونشنغلادباغ إلى رازان بال شبورت لايبزيغ على قمة الترتيب بتغلبه 2-صفر على بادربورن.

وبدأ بايرن، الذي تقدم للمركز الثالث، بقوة وسدد في القائم عن طريق توماس مولر قبل أن يحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفه 19 في الدوري هذا الموسم ليضعه في المقدمة في الدقيقة 16.

لكن فرايبورغ بدأ في السيطرة على وسط الملعب تدريجيا وهاجم بدون عناء وعوقب الفريق البافاري مرة أخرى على استهتاره.

وهز فينشنزو جريفو الشباك ليعادل النتيجة في الدقيقة 60 بعد هجمة رائعة من أصحاب الأرض الذين أضاعوا العديد من الفرص مع ظهور دفاع بايرن بصورة مهتزة.

لكن الهولندي زيركزي البالغ من العمر 18 عاما، الذي شارك كبديل قرب النهاية، وضع الكرة في الشباك من مدى قريب قبل أن يضيف جنابري هدفا آخر.

ويحتل بايرن المركز الثالث برصيد 30 نقطة متقدما بفارق الأهداف على بروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع.

وسجل جلادباخ هدفين في الشوط الثاني عن طريق آلاساني بليا ولارس شتيندل ليفوز بسهولة 2-صفر على بادربورن ويرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن لايبزيج.