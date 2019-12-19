الصومال تتعرض لأسوأ غزو للجراد منذ ربع قرن

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أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن الجراد الصحراوي دمر عشرات آلاف الهكتارات من المحاصيل وأراضي الرعي بالصومال، في أسوأ غزو لهذه الحشرة منذ 25 سنة

ودمرت أسراب الجراد 70 ألف هكتار من الأراضي في الصومال وإثيوبيا، ما يشكل تهديدا على الإمدادات الغذائية في البلدين

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إن رش المبيدات من الطائرات (وهو أفضل إجراء في هذه الحالة) يعتبر أمرا مستحيلا بسبب انتشار النزاعات والفوضى في أغلب أرجاء الصومال، ما يجعل “أثر إجراءاتنا محدودا جدا على المدى القصير”

وتعتبر آفة الجراد في الصومال أسوأ بكثير مما توقعته منظمة “الفاو” في وقت سابق، حيث ساهمت في تفاقمها الأمطار الغزيرة التي هطلت في غير موسمها، وتسببت في فيضانات أسفرت عن مقتل المئات في الأشهر المنصرمة