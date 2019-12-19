أبو الغيط: تركيا وإيران تسعيان إلى إضعاف الجامعة العربية

أبو الغيط: تركيا وإيران تسعيان إلى إضعاف الجامعة العربية

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منطقة الرياض

أبو الغيط: تركيا وإيران تسعيان إلى إضعاف الجامعة العربية

أبو الغيط: تركيا وإيران تسعيان إلى إضعاف الجامعة العربية
Arab League chief Ahmed Aboul Gheit attends the opening session of a meeting of Arab Interior and Justice Ministers in the capital Tunis on March 4, 2019. / AFP / FETHI BELAID
http://almnatiq.net/?p=811752
المناطق_الرياض

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك هيمنة إيرانية غير مسبوقة فى الشرق الأوسط، مضيفا أن الأوضاع فى المنطقة تدهورت بعد غزو العراق عام 2003، وأحداث 2011 أثرت بالسلب فى المجتمعات العربية.
وأضاف الأمين العام للجامعة العربية خلال حوار تلفزيوني: أن انهيار الدول الوطنية فى بعض الدول العربية شجع بعض الدول الإقليمية على التدخل فى شئونها، مؤكدا أن الجامعة العربية أدانت التدخل التركى فى العراق وسوريا.
وأوضح أبو الغيط، أن التدخلات الأجنبية فى شئون الدول العربية كانت مخربة، وما حدث فى المنطقة هو تدمير وليس تعمير، كما أثر بالسلب على القضية الفلسطينية، مؤكدا أن تركيا وإيران تسعيان إلى إضعاف الجامعة العربية من أجل تحقيق أهدافها، ونقف بجانب الشرعية اليمنية ونرفض ممارسات الحوثيين، والجامعة تطالب الدوليين بالتفاوض مع الحكومة الشرعية فى اليمن، وإيران تتدخل بشكل كبير فى اليمن.
وتابع أمين جامعة الدول العربية، أن ميثاق الجامعة يؤكد عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأعضاء، والأمة العربية مطالبة بالتكاتف من اجل الدفاع عن الإرادة العربية.

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