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زيدان عن الكلاسيكو: قدمنا مباراة جيدة وكنا قادرين على الفوز

زيدان عن الكلاسيكو: قدمنا مباراة جيدة وكنا قادرين على الفوز
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وفي مباراة مؤجلة بالدوري من الجولة العاشرة بالليغا، تعادل برشلونة وريال مدريد سلبا في ملعب “الكامب نو” بمباراة أقيمت وسط إجراءات أمنية مشددة في ظل الدعوات للتظاهر في محيط الملعب

وعقب اللقاء، تحدث زيدان إلى وسائل الإعلام الإسبانية قائلا: “سيطرنا على مجريات المباراة في غالبية الأوقات، إلا أننا لم ننجح في استغلال تلك الهيمنة والعودة إلى مدريد بنقاط المباراة الثلاث”

وعن رأيه بأداء “الملكي” عبّر زيدان عن سعادته بما قدمه الفريق، مضيفا: “نعرف بأن الكامب نو صعب للغاية واللعب أمام برشلونة هنا أمر ليس سهلا، لكننا قدمنا مباراة جيدة وكان بإمكاننا تحقيق الانتصار”، حسبما نقل موقع ريال مدريد

وتابع زيدان قائلا: “يتحسن أداء الفريق بمرور الوقت، وسنسعى للاستمرار بهذه النتائج الإيجابية في المرحلة القادمة”

وبهذا التعادل بات برصيد ريال مدريد الذي يحتل المرتبة الثانية بترتيب الدوري الإسباني 36 نقطة، متأخرا عن برشلونة الذي لديه ذات الرصيد من النقاط ولكنه يتفوق على نادي العاصمة الإسبانية بفارق الأهداف

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