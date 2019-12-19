الهيئة العامة للرياضة توافق على عقد جمعية عمومية غير عادية لنادي الاتحاد

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الهيئة العامة للرياضة بالسعودية اتخذت قرارًا هامًا بشأن طلب انعقاد جمعية عمومية لنادي الاتحاد.

نادي الاتحاد يمر بفترة صعبة للغاية وتراجع مستوى خلال الموسمين الأخيرين، ويحتل مراكز متراجعة في الدوري السعودي.