«الاستثمارات العامة» يطلق شركة «جدا».. فما أبرز أعمالها؟

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة إطلاق شركة صندوق الصناديق «جدا» التي تستثمر في صناديق رأس المال الجريء والمُلْكية الخاصة، بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها

وتوقع الصندوق أن تحقق «جدا»، الذي يبلغ رأسمالها 4 مليارات ريال نتائج اقتصادية مهمة وآثاراً ملموسة تتمثل في توفير العديد من الفرص الوظيفية، والمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، جاء ذلك في تغريدات على حسابه الرسمي في «تويتر»

وبين الصندوق أن «جدا» تعد الأداة الأولى من نوعها في المملكة كمحفّز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تسعى إلى ضمان عوائد مجزية لتأمين الاستدامة المالية ودعم أولويات المملكة في ما يتعلق بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وكانت شركة «صندوق الصناديق» عينت في وقت سابق عادل العتيق رئيساً تنفيذياً للشركة، إذ يمتلك العتيق خبرة تفوق 25 عاماً في مجال إدارة الاستثمار في الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والاستثمار العقاري والأسواق المالية

وتعمل شركة صندوق الصناديق «جدا» في الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملْكِية الخاصة، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته