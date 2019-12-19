احدث الأخبار

زيادة التوتر بين واشنطن وأنقرة بعد حظر الكونغرس «إف 35»
أبرز المواد
 النواب الأمريكي يتهم ترامب رسمياً بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يتابع تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية بمحافظة فيفاء
أبرز المواد
 انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 الميتاكوندريا تحمي الخلايا السرطانية من العلاج الكيميائي
أبرز المواد
 «الاستثمارات العامة» يطلق شركة «جدا».. فما أبرز أعمالها؟
أبرز المواد
 الهيئة العامة للرياضة توافق على عقد جمعية عمومية غير عادية لنادي الاتحاد
أبرز المواد
 وزير الثقافة يُعلن 2020 «عاماً للخط العربي»
أبرز المواد
 متظاهرون في بغداد يوثقون مجزرة السنك ويعرضون صورا لأدوات القتل والأصفاد
أبرز المواد
 الصومال تتعرض لأسوأ غزو للجراد منذ ربع قرن
أبرز المواد
 زيدان عن الكلاسيكو: قدمنا مباراة جيدة وكنا قادرين على الفوز
أبرز المواد
 أبو الغيط: تركيا وإيران تسعيان إلى إضعاف الجامعة العربية
أبرز المواد
زيادة التوتر بين واشنطن وأنقرة بعد حظر الكونغرس «إف 35»

زيادة التوتر بين واشنطن وأنقرة بعد حظر الكونغرس «إف 35»

أبرز المواد
النواب الأمريكي يتهم ترامب رسمياً بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس

النواب الأمريكي يتهم ترامب رسمياً بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس

أبرز المواد
نائب أمير جازان يتابع تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية بمحافظة فيفاء

نائب أمير جازان يتابع تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية بمحافظة فيفاء

أبرز المواد
انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

أبرز المواد

نائب أمير جازان يتابع تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية بمحافظة فيفاء

نائب أمير جازان يتابع تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية بمحافظة فيفاء
http://almnatiq.net/?p=811776
المناطق_جازان

تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية وآثار الانهيار الجزئي بطريق ثمانية بمحافظة فيفاء ، عقب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة

وأوضح المتحدث الرسمي المكلف بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري أن سمو نائب أمير منطقة جازان وجه الجهات المعنية كافة بمباشرة مواقع هطول الأمطار ومعالجة ما نتج عنها من انهيار في طريق ثمانية الذي أدى لإغلاق الطريق ، مفيدًا أن الجهات المعنية باشرت على الفور الموقع ويجري العمل حاليًا على فتح الطريق بشكل عاجل ولم ينتج عن ذلك الانهيار أي خسائر أو إصابات في الأرواح ولله الحمد

وأكد المتحدث الرسمي لإمارة جازان حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه لكل ما فيه سلامة المواطنين والمقيمين بالمنطقة عقب التقلبات الجوية والحالة المطرية بعدد من المحافظات الجبلية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة وفي جميع الأوقات، راجيًا العون والتوفيق والسلامة من الله تعالى للجميع

روابط ذات صلة

زيادة التوتر بين واشنطن وأنقرة بعد حظر الكونغرس «إف 35»

زيادة التوتر بين واشنطن وأنقرة بعد حظر الكونغرس «إف 35»
النواب الأمريكي يتهم ترامب رسمياً بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس

النواب الأمريكي يتهم ترامب رسمياً بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس
انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*