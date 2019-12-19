النواب الأمريكي يتهم ترامب رسمياً بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس

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صوت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي صباح اليوم الخميس لصالح توجيه اتهامين للرئيس دونالد ترامب بإساءة استخدام سلطته وعرقلة عمل الكونجرس

وفي التصويت الأول المتعلق بإساءة استخدام السلطة، وافق 230 عضوا لصالح اتهام ترامب مقابل رفض .197 وفيما يتعلق باتهام عرقلة عمل الكونجرس، صوت 229 عضوا بالموافقة مقابل رفض 198

وأنهى مجلس النواب التصويت بعد جلسة استغرقت نحو 11 ساعة و50 دقيقة

وبذلك أصبح ترامب ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه محاكمة برلمانية

ومن المقرر إحالة القضية إلى مجلس الشيوخ الشهر المقبل للتصويت على مساءلة ترامب