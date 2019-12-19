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انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=811779
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى أنخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

كما يستمر تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وسماء غائمة جزئيا على جنوب غرب المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج

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