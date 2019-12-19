احدث الأخبار

“منزلاوي” يفتتح معرض المملكة في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
أبرز المواد
 رضا شاهي مسؤول عن الهجوم على أرامكو
أبرز المواد
 بسبب أزمة “الدخان الجديد ” … الصحة تكشف عن مفاجأة بشأن المدخنين في المملكة!
أبرز المواد
 شاهد : هدف رونالدو “الطائر” الذي أذهل الملايين !
أبرز المواد
 المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الاعاقة بعمل وتنمية الرياض يعقد اجتماعه الثاني
أبرز المواد
 رش العنب على الطرقات أفضل وسيلة لمكافحة الجليد
أبرز المواد
 متى تكشف هواوي عن هواتف P40 المنتظرة؟
أبرز المواد
 زيادة التوتر بين واشنطن وأنقرة بعد حظر الكونغرس «إف 35»
أبرز المواد
 النواب الأمريكي يتهم ترامب رسمياً بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يتابع تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية بمحافظة فيفاء
أبرز المواد
 انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 الميتاكوندريا تحمي الخلايا السرطانية من العلاج الكيميائي
أبرز المواد
“منزلاوي” يفتتح معرض المملكة في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

“منزلاوي” يفتتح معرض المملكة في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

أبرز المواد
رضا شاهي مسؤول عن الهجوم على أرامكو

رضا شاهي مسؤول عن الهجوم على أرامكو

أبرز المواد
بسبب أزمة “الدخان الجديد ” … الصحة تكشف عن مفاجأة بشأن المدخنين في المملكة!

بسبب أزمة “الدخان الجديد ” … الصحة تكشف عن مفاجأة بشأن المدخنين في المملكة!

أبرز المواد
شاهد : هدف رونالدو “الطائر” الذي أذهل الملايين !

شاهد : هدف رونالدو “الطائر” الذي أذهل الملايين !

أبرز المواد

“منزلاوي” يفتتح معرض المملكة في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

“منزلاوي” يفتتح معرض المملكة في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
http://almnatiq.net/?p=811785
المناطق_الرياض

افتتح القائم بأعمال وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أمس الأربعاء، جناحَ المملكة العربية السعودية المشارك في المعرض الذي نظّمه النادي العربي في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بمشاركة الفنان والخطاط السعودي وافي بن محمد البخيت، الذي عرض مجموعة مميزة من لوحاته التي رسمها بالخط العربي؛ ليُبرز جمال اللغة العربية وروعة الخط العربي

وتضمّن المعرض عددًا من اللوحات الفنية التي كان أبرزها شعارُ الأمم المتحدة؛ حيث رسمها الفنان البخيت باستخدام الأحرف العربية، مسطرًا بعبارات مقتبسة من ميثاق الأمم المتحدة، لوحة إبداعية نالت إعجاب جميع زوار المعرض

وقد شهد المعرض الذي شارك في تنظيمه عددٌ من الوفود الصديقة والشقيقة لدى الأمم المتحدة، إقبالًا واسعًا من عدد كبير من كبار مسؤولي الأمم المتحدة وأعضاء الوفود الأعضاء والزوار

وتأتي مشاركة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في احتفال اليوم العالمي للغة العربية، بمجموعة من اللوحات المرسومة بالخط العربي؛ بالتزامن مع إعلان سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة تسمية عام 2020 المقبل بـ”عام الخط العربي”؛ احتفاء بالخط العربي، وتقديرًا لما يمثّله من أهمية في التعبير عن مخزون اللغة العربية، وما يمتلكه من تاريخ وجماليات في هندسته وتفاصيله وأشكاله

الجدير بالذكر أن الاحتفال العالمي باللغة العربية، هو إحياء لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم ١٨ ديسمبر من العام ١٩٧٣، اللغة العربية ضمن اللغات الست الرسمية في الأمم المتحدة بعد اقتراح تَقَدّمت به المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية الشقيقة خلال الدورة ١٩٠ للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية (اليونسكو)

روابط ذات صلة

رضا شاهي مسؤول عن الهجوم على أرامكو

رضا شاهي مسؤول عن الهجوم على أرامكو
بسبب أزمة “الدخان الجديد ” … الصحة تكشف عن مفاجأة بشأن المدخنين في المملكة!

بسبب أزمة “الدخان الجديد ” … الصحة تكشف عن مفاجأة بشأن المدخنين في المملكة!
شاهد : هدف رونالدو “الطائر” الذي أذهل الملايين !

شاهد : هدف رونالدو “الطائر” الذي أذهل الملايين !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*