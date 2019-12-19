“منزلاوي” يفتتح معرض المملكة في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

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افتتح القائم بأعمال وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أمس الأربعاء، جناحَ المملكة العربية السعودية المشارك في المعرض الذي نظّمه النادي العربي في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بمشاركة الفنان والخطاط السعودي وافي بن محمد البخيت، الذي عرض مجموعة مميزة من لوحاته التي رسمها بالخط العربي؛ ليُبرز جمال اللغة العربية وروعة الخط العربي

وتضمّن المعرض عددًا من اللوحات الفنية التي كان أبرزها شعارُ الأمم المتحدة؛ حيث رسمها الفنان البخيت باستخدام الأحرف العربية، مسطرًا بعبارات مقتبسة من ميثاق الأمم المتحدة، لوحة إبداعية نالت إعجاب جميع زوار المعرض

وقد شهد المعرض الذي شارك في تنظيمه عددٌ من الوفود الصديقة والشقيقة لدى الأمم المتحدة، إقبالًا واسعًا من عدد كبير من كبار مسؤولي الأمم المتحدة وأعضاء الوفود الأعضاء والزوار

وتأتي مشاركة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في احتفال اليوم العالمي للغة العربية، بمجموعة من اللوحات المرسومة بالخط العربي؛ بالتزامن مع إعلان سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة تسمية عام 2020 المقبل بـ”عام الخط العربي”؛ احتفاء بالخط العربي، وتقديرًا لما يمثّله من أهمية في التعبير عن مخزون اللغة العربية، وما يمتلكه من تاريخ وجماليات في هندسته وتفاصيله وأشكاله

الجدير بالذكر أن الاحتفال العالمي باللغة العربية، هو إحياء لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم ١٨ ديسمبر من العام ١٩٧٣، اللغة العربية ضمن اللغات الست الرسمية في الأمم المتحدة بعد اقتراح تَقَدّمت به المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية الشقيقة خلال الدورة ١٩٠ للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية (اليونسكو)