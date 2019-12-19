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متى تكشف هواوي عن هواتف P40 المنتظرة؟

متى تكشف هواوي عن هواتف P40 المنتظرة؟
http://almnatiq.net/?p=811790
المناطق_وكالات

كشف موقع gizchina الإلكتروني عن الموعد الذي تعتزم فيه هواوي الإعلان عن هواتف P40، التي ستصبح أقوى هواتف من إنتاج هذه الشركة

ونقل الموقع عن لسان رئيس قسم الأجهزة الاستهلاكية في هواوي، ريتشارد يو، قوله بأن الإعلان عن هواتف P40 المنتظرة من المفترض أن يجري في باريس أواخر شهر مارس المقبل

وأوضح أن هذه الأجهزة ستعمل بواجهات EMUI 10 المبنية على أنظمة “ويندوز-10″، ولكن ومع استمرار العقوبات الأمريكية على شركته، ستأتي هذه الأجهزة دون تطبيقات غوغل، وستضم خدمات Huawei Mobile Services

وتبعا للتسريبات فإن هواوي تنوي إطلاق نسختين من هذه الهواتف P40 وP40 Pro، ستكونان قادرتين على التعامل مع شبكات 5G بفضل معالجات Kirin 990 5G

ومن المفترض أن تكون هذه الأجهزة من بين أفضل الهواتف الذكية في العالم، وبقدرات لم تشهدها هواتف هواوي من قبل، وتقدم مزايا فائقة من حيث التصوير وعمل المعالجات وعمر البطارية واستهلاك الطاقة

والكاميرا الأساسية لهذه الأجهزة من المتوقع أن تأتي بقدرة على تصوير فيديوهات بدقة 8K، وبقدرات تقريب بصري وإلكتروني كبيرة

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